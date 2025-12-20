Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Alquiler Asequible VigoMuerte por ola en BaionaAbsuelta Exconductora VitrasaVigo, capital de la NavidadOviedo-CeltaLotería de Navidad
instagramlinkedin

Festival musical de Navidad en Belesar

La coral y la Agrupación Musical de Belesar organizan hoy su tradicional Festival de Nadal. A las 12.00 está prevista una audición de los alumnos de la Escola de Música de Agrupación y, a partir de las 20.00, comenzará el concierto en el que actuarán la Coral San Lourenzo y la Banda de Música de la Agrupación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents