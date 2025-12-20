El alcalde de Baiona recuerda que «en alerta no se puede estar en las playas»

La muerte de una crucerista alemana arroyada por una ola en la playa de A Concheira de Baiona, este jueves en plena alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, merece recordar que, durante este tipo de episodios de alerta, está prohibido estar en las playas. «La gente tiene que saber que en alerta no se puede estar en las playas», insiste el alcalde de la villa, Jesús Almuiña, descartando el cierre físico de las playas porque, aunque a veces se ponen cintas, estas se rompen con el viento.

«Es difícil controlar el espacio tan enorme que tenemos de costa», valora el regidor de Baiona, indicando que el propio jueves, tras el fatídico suceso, en plena alerta naranja por vientos de más de 70 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros de altura, había un hombre practicando windsurf en la playa de Santa Marta, al que tuvieron que disuadir para que abandonara el agua.

En este sentido, las indicaciones del gobierno gallego cuando activa la alerta por temporal costero son claras: «Mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos».

La turista alemana de 85 años, que responde a las iniciales de E.S., falleció tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos con su teléfono móvil, en torno a las 14.30 horas, en la playa de A Concheira. La mujer estaba en el arenal, junto a unas rocas, cuando el agua subió de repente y la desequilibró, lo que hizo que se le cayera algo al suelo. Cuando se agachó a cogerlo, llegó una ola y se la llevó con la corriente, devolviéndola minutos después a la arena, ya fallecida.

Por este fatal suceso, el Concello de Baiona declaró el día de ayer luto oficial, de manera que las banderas oficiales ondearon a media asta y se guardó un minuto de silencio en todos los actos oficiales del Ayuntamiento.