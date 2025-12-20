El alcalde de Baiona recuerda que «en alerta no se puede estar en las playas»
Tras la muerte de una crucerista alemana arrastrada por una ola, Almuiña descarta el cierre físico de los arenales por el temporal: la alerta ya prohíbe su uso y «es difícil controlar el espacio tan enorme que tenemos de costa»
La muerte de una crucerista alemana arroyada por una ola en la playa de A Concheira de Baiona, este jueves en plena alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, merece recordar que, durante este tipo de episodios de alerta, está prohibido estar en las playas. «La gente tiene que saber que en alerta no se puede estar en las playas», insiste el alcalde de la villa, Jesús Almuiña, descartando el cierre físico de las playas porque, aunque a veces se ponen cintas, estas se rompen con el viento.
«Es difícil controlar el espacio tan enorme que tenemos de costa», valora el regidor de Baiona, indicando que el propio jueves, tras el fatídico suceso, en plena alerta naranja por vientos de más de 70 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros de altura, había un hombre practicando windsurf en la playa de Santa Marta, al que tuvieron que disuadir para que abandonara el agua.
En este sentido, las indicaciones del gobierno gallego cuando activa la alerta por temporal costero son claras: «Mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos».
La turista alemana de 85 años, que responde a las iniciales de E.S., falleció tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos con su teléfono móvil, en torno a las 14.30 horas, en la playa de A Concheira. La mujer estaba en el arenal, junto a unas rocas, cuando el agua subió de repente y la desequilibró, lo que hizo que se le cayera algo al suelo. Cuando se agachó a cogerlo, llegó una ola y se la llevó con la corriente, devolviéndola minutos después a la arena, ya fallecida.
Por este fatal suceso, el Concello de Baiona declaró el día de ayer luto oficial, de manera que las banderas oficiales ondearon a media asta y se guardó un minuto de silencio en todos los actos oficiales del Ayuntamiento.
Nueva alerta naranja
El temporal continuará este sábado en el litoral gallego y la Xunta ha vuelto a activar la alerta naranja en toda la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra, desde las primeras horas de esta tarde hasta la madrugada, pues se esperan olas de 5 a 6 metros.
La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa: esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos