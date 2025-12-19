Vuelve el torneo Encesta un alimento a Panxón
El Club Baloncesto Nigrán prepara su tradicional torneo solidario de Navidad, el Encesta un alimento, que se desarrollará este lunes 22 y el martes 23 en el pabellón municipal de Panxón. Cerca de 800 niños y niñas de toda la provincia participarán en la competición y aportarán alimentos no perecederos que se entregarán al departamento de Servizos Sociais del Concello para su reparto entre las personas sin recursos del municipio.
