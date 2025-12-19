Guerra a la tradescandia invasora en el río Muíños

La tradescantia es una auténtica plaga en los bosques de ribera porque crea una especie de alfombra que impide el crecimiento de otras especies. Alumnos del CEE de Panxón participaron ayer en una jornada de retirada de esta planta invasora en el río Muíños de la mano del Concello de Nigrán y de la asociación Ambiental Anabul, que lucha contra ella en toda Galicia.