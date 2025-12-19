Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Concierto de Pablo Alonso, hoy en Baiona

Tras comunicar el Coro de Homes Voces Baionesas la cancelación el concierto previsto para hoy a las 19.00 en la Praza do Concello, el Ayuntamiento de Baiona anunció en su lugar el espectáculo del cantante Pablo Alonso, titulado «La voz del recuerdo».

TEMAS

Tracking Pixel Contents