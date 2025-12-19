Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baile navideño este domingo en Nigrán

El auditorio municipal de Nigrán acoge este domingo 21 a partir de las 19.00 un baile de Navidad organizado por el Concello y amenizado por el grupo Xtra. Se servirá chocolate caliente y rosca para reponer fuerzas. La entrada es gratuita.

