Vuelve el mercadillo Bule Bule a Nigrán

La Praza do Concello de Nigrán acoge este fin de semana el mercadillo Bule Bule con 24 puestos de venta de regalos y conciertos a mediodía y al atardecer, así como talleres o espetáculos a cubierto en el auditorio. El mago Xulio Merino inaugurará la cita mañana a las 19.00 horas. Los horarios y actividades pueden consultarse en la web www.bulebulenigran.es.