Reparto inclusivo de 8.000 bolsas navideñas
Usuarios del centro Juan María reparten las 8.000 bolsas de la campaña #EsteNadalMercaEnNigrán que la asociación de empresarios OValmi lleva a cabo con el apoyo del Concello nigranés. Ellos acuden personalmente a los negocios asociados a la entidad, pero los que no formen parte de OValmi pueden recoger sus bolsas en la oficina municipal de información.
