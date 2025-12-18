Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reparto inclusivo de 8.000 bolsas navideñas

Un momento del reparto en Nigrán.

Usuarios del centro Juan María reparten las 8.000 bolsas de la campaña #EsteNadalMercaEnNigrán que la asociación de empresarios OValmi lleva a cabo con el apoyo del Concello nigranés. Ellos acuden personalmente a los negocios asociados a la entidad, pero los que no formen parte de OValmi pueden recoger sus bolsas en la oficina municipal de información.

