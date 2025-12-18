Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos

El cuerpo de la mujer fue localizado en la playa de A Concheira, frente a la fortaleza

Zona rocosa en la que se encontraba la mujer.

Zona rocosa en la que se encontraba la mujer. / Cedida

Edgar Melchor

Una turista alemana de 85 años murió este jueves en Baiona tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos con su teléfono móvil. La mujer viajaba a bordo del crucero AidaMar, que atracó hoy en el puerto de Vigo, y se encontraba de excursión con otro grupo de compatriotas, aunque en el momento del fatal suceso no estaba acompañada.

Los hechos ocurrieron a las 14.35 horas, cuando un particular presenció que una mujer de avanzada edad situada en una zona de rocas de la playa de A Concheira -frente a la fortaleza de Baiona y próxima al Hotel Rompeolas- había sido arrastrada por una ola. Precisamente el litoral gallego se encuentra en plena alerta naranja por meteorología adversa, por viento en el mar y olas de hasta siete metros de altura.

Dio entonces la voz de alarma al 112 Galicia, que movilizó a varios medios, pero instantes más tarde, otra persona contactó con el servicio de emergencias para alertar de que el mar había devuelto a la orilla el cuerpo de la octogenaria, ya sin vida, según han informado a FARO fuentes oficiales.

El 112 informó de lo ocurrido a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Urxencias Sanitarias y a Protección Civil de Val Miñor, que se encargó de retirar el cuerpo hacia una zona segura.

A Axencia Estatal de Meteoroloxía avisa dun episodio de meteoroloxía adversa que afectará a todo o litoral de Galicia.

Segundo a súa previsión, o vento no mar será intenso (forza 7) e as ondas poderán alcanzar os sete metros de altura. Uns valores que se corresponden cun nivel de alerta laranxa, polo que se recomenda á poboación activar as medidas de autoprotección, como evitar achegarse a paseos marítimos, praias, diques, rompentes, peiraos, etc.

