Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin

Cuentos y concierto coral, mañana en Baiona

El programa navideño del Concello de Baiona propone para mañana viernes un espectáculo infantil titulado «Un Nadal cheo de contos» a cargo de Tarabelo Teatro en la biblioteca municipal a las 18.00. Una hora más tarde, el Coro de Homes Voces Baionesas ofrecerá su tradicional Concerto de Nadal bajo la carpa habilitada en la Praza do Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents