Cuentos y concierto coral, mañana en Baiona

El programa navideño del Concello de Baiona propone para mañana viernes un espectáculo infantil titulado «Un Nadal cheo de contos» a cargo de Tarabelo Teatro en la biblioteca municipal a las 18.00. Una hora más tarde, el Coro de Homes Voces Baionesas ofrecerá su tradicional Concerto de Nadal bajo la carpa habilitada en la Praza do Concello.