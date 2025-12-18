Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto y chocolatada en Vilaza este domingo

La iglesia parroquial de Santa María de Vilaza será escenario este domingo, día 21, de una eucaristía prenavideña a las 19.00 horas en la que se presentará el coro Los Ángeles de Vilaza con un concierto de Navidad. Tras la actuación, se ofrecerá una chocolatada con roscón en los locales de la comisión de fiestas. Se aceptan donativos para la parroquia. Informa, Ribeiro.

