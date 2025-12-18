El BNG propone más funciones y participación vecinal para la Mancomunidade do Val Miñor

Más competencias, más peso en la comarca y mayor participación vecinal. Son algunas de las propuestas que el BNG incluye en su batería de 20 enmiendas a la modificación de los estatutos de la Mancomunidade do Val Miñor que está sobre la mesa con la intención de «fortalecer o papel da entidade supramunicipal en Baiona, Gondomar e Nigrán fronte á pretensión do PSOE e do PP de baleirala de contido».

La portavoz de la formación en Gondomar, Manuela Rodríguez, critica la intención de los actuales alcaldes de eliminar la comisión de gobierno y la posibilidad de crear comisiones informativas que considera «necesarias para representar os intereses do Val Miñor».

Por su parte el edil nacionalista en Baiona, Iago Pereira, subraya la importancia de ampliar competencias y servicios y propone que la promoción de la igualdad, la normalización lingüística, la retirada de animales abandonados y la creación de medios audiovisuales se integren en sus funciones. Plantea además la proteción ambiental y el abastecimiento de agua cono fines principales.

Desde Nigrán, el concejal del BNG, Xavier Rodríguez, reclama que todas las fuerzas representadas en las corporaciones formen parte de la junta para evitar, «coma agora»,que «se priorice o interese partidario por riba da pluralidade».