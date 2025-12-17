Talleres de cocina para niños en Nigrán

El Concello de Nigrán ofrece dos talleres de cocina navideña en el CEE de Panxón. El primero, para edades entre 8 y 11 años, tendrá lugar este lunes 22 de 11.30 a 13.00 y el segundo, para participantes de 12 a 17 años, está previsto el martes 23 a las 11.00. Inscripciones, llamando al 986365000.