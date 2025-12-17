Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres de cocina para niños en Nigrán

El Concello de Nigrán ofrece dos talleres de cocina navideña en el CEE de Panxón. El primero, para edades entre 8 y 11 años, tendrá lugar este lunes 22 de 11.30 a 13.00 y el segundo, para participantes de 12 a 17 años, está previsto el martes 23 a las 11.00. Inscripciones, llamando al 986365000.

