La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa

Una vecina de Nigrán de en torno a 40 años de edad se enfrenta a una multa que puede alcanzar los 10.000 euros por haber tirado dos gatos recién nacidos a la basura. La Policía Local la localizó e identificó apenas dos horas después de que apareciesen los cachorros. La encontraron gracias a restos de documentos con datos personales que había depositado en la bolsa en la que se halló la caja de detergente donde estaban metidos los animales.

La patrulla municipal acudió la tarde del viernes a una llamada de un vecino del barrio de Vilariño, parroquia de San Pedro de A Ramallosa, concretamente en la Rúa Padres Franciscanos. Alertaba de que se oían maullidos procedentes del contenedor. Los agentes se desplazaron al lugar y contactaron con La Isla de Tali tal y como está establecido en el protocolo oficial para este tipo de casos. Entre agentes y voluntarias volcaron el container y rebuscaron entre las bolsas de basura hasta dar con los gatitos. Las colaboradoras del refugio multiespecie de A Ramallosa se los llevaron para proporcionarles los cuidados necesarios.

Una vez rescatados los cachorros, los agentes analizaron el contenido de la bolsa donde estaban, en la que encontraron también trabajos infantiles, lo que podían ser los deberes de un niño o niña, para poner en marcha la investigación tras la pista de la autora de los hechos. Enseguida la localizaron al disponer de datos personales entre los residuos. Se personaron en su casa y no se encontraba. Abrió su pareja, que al parecer desconocía lo ocurrido, pero la llamó por teléfono y admitió los hechos, relatan fuentes municipales.

La mujer cooperó con la búsqueda de la madre de los gatitos al permitir colocar una jaula en su finca para atraparla cuando volviese a buscarlos

Según indicó la supuesta responsable de lo ocurrido, una gata callejera que merodeaba por la zona parió en su propiedad y al encontrarse los cachorros los tiró a la basura sin que se enterase nadie de la familia.

Tras asumir ante los agentes el «grave error» cometido, la denunciada cooperó para dar con la madre de los cachorros, de manera que se colocó una jaula en su propiedad para atrapar a la gata cuando regresase en busca de sus pequeños a la finca.

Maltrato animal

El Concello de Nigrán ha abierto un expediente sancionador por el que se le aplicará a la Ley de Bienestar Animal, que recoge multas de entre 500 y 10.000 euros para casos de maltrato animal, el supuesto que barajan en principio los técnicos municipales que estudian el asunto. La instrucción del expediente determinará cómo se aplicará esta normativa aprobada en 2023, qué infracción se atribuirá, así como la gravedad de la misma y la cuantía de la sanción que corresponda. El hecho de colaborar para ofrecer un final feliz a los gatos al lado de su madre puede rebajarle la cantidad a pagar, señalan desde el entorno del caso. Los gatitos se encontraban ayer en perfectas condiciones en La Isla de Tali, según confirmó su responsable, Natalia Rodríguez.

El Concello de Nigrán ofrece un servicio de recogida de animales que se encarga no solo de los que aparecen abandonados en la calle o heridos, sino que también se ocupa de casos como este en el que son hallados en una propiedad privada. Para solicitarlo hay que llamar a la oficina de atención ciudadana al 986365000.

Más de 35 personas voluntarias se ocupan además de cuidar a los gatos callejeros en coordinación con el Ayuntamiento, se encargan de esterilizarlos, alimentarlos o retirarlos en casos como el de esta familia. Por eso insisten desde el gobierno municipal en que si alguien encuentra un animal en malas condiciones o una camada de gatos llame al mencionado número.