Incautan material pirotécnico sin licencia a un bazar de Gondomar

La Guardia Civil ha intervenido un partida de petardos y fuegos artificiales en un bazar de Gondomar por carecer de la autorización correspondiente para comercializarlos y por no disponer de las medidas de seguridad necesarias para el almacenamiento de este tipo de material.

El Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos del instituto armado realizó una inspección el pasado viernes en el establecimiento, en el marco de la campaña iniciada para velar por la venta responsable de artículos pirotécnicos y contribuir a su uso seguro y a unas fiestas navideñas sin incidentes.

Los efectivos se incautaron de material pirotécnico de categoría F2 además de investigar su trazabilidad para comprobar si se garantizaba su calidad al consumidor. Procedieron así a elaborar dos denuncias al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, una por la venta sin permiso y otra por omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad en el almacenamiento de materias reglamentadas.

Las multas por este tipo de infracciones pueden oscilar desde los 601 hasta los 30.000 euros, a las que hay que sumar la incautación de la mercancía.