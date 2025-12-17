Cine navideño mañana y el sábado en A Ramallosa

Dentro de su programación navideña, el Concello de Nigrán ofrece mañana jueves en el cine municipal de A Ramallosa a las 18.00 horas la proyección del clásico del cine navideño «¡Qué bello es vivir!», película dirigida en 1946 por Frank Capra que versiona libremente la novela de Charles Dickens «Cuento de Navidad». El sábado, día 20, a la misma hora proyectará la comedia «Solo en casa», protagonizada por Macaulay Culkin. La entrada es gratuita en ambas citas y el sábado se abre la taquilla una hora antes para retirar las invitaciones.