Cine navideño mañana y el sábado en A Ramallosa
Dentro de su programación navideña, el Concello de Nigrán ofrece mañana jueves en el cine municipal de A Ramallosa a las 18.00 horas la proyección del clásico del cine navideño «¡Qué bello es vivir!», película dirigida en 1946 por Frank Capra que versiona libremente la novela de Charles Dickens «Cuento de Navidad». El sábado, día 20, a la misma hora proyectará la comedia «Solo en casa», protagonizada por Macaulay Culkin. La entrada es gratuita en ambas citas y el sábado se abre la taquilla una hora antes para retirar las invitaciones.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón