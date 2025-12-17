Belenes y juegos en Sabarís
La Navidad ha llegado al multiusos de Sabarís en forma de exposición de belenes y juegos para toda la familia. Los belenistas Nando Penedo, Belén Comesaña y José Da Costa muestran sus trabajos junto con el grupo de catequesis de la parroquia de Santa Cristina y los 30 participantes en el concurso de microbelenes. El espacio cultural alberga también una zona de máquinas recreativas y futbolines, además de una zona para jugar al ajedrez a cargo de la asociación Xabai. El 27 de diciembre está previsto un torneo de futbolín organizado por el Baíña FS y la inscripción puede realizarse a través del correo baifutsal@gmail.com hasta el día 23.
