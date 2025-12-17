Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Belenes y juegos en Sabarís

Niños observan algunos de los microbelenes expuestos.

Niños observan algunos de los microbelenes expuestos.

La Navidad ha llegado al multiusos de Sabarís en forma de exposición de belenes y juegos para toda la familia. Los belenistas Nando Penedo, Belén Comesaña y José Da Costa muestran sus trabajos junto con el grupo de catequesis de la parroquia de Santa Cristina y los 30 participantes en el concurso de microbelenes. El espacio cultural alberga también una zona de máquinas recreativas y futbolines, además de una zona para jugar al ajedrez a cargo de la asociación Xabai. El 27 de diciembre está previsto un torneo de futbolín organizado por el Baíña FS y la inscripción puede realizarse a través del correo baifutsal@gmail.com hasta el día 23.

