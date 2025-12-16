Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta de observación de estrellas en Baiona

La programación navideña del Concello de Baiona ofrece hoy una cita para observar estrellas en el paseo de Monte Boi a cargo de Chema Lamas. Los participantes deberán acudir a las 19.00 al entorno de la Torre del Príncipe. Se recomienda ropa de abrigo.

