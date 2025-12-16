Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

Gondomar prepara su Mercado de Nadal

La Praza da Paradela de Gondomar albergará este fin de semana el ya tradicional Mercado de Nadal que organiza el Concello. Contará con diversos puestos de venta en los que se podrá comprar artesanía, ropa, regalos o productos navideños y gastronómicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents