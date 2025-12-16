Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

Faladoiro do IEM sobre pornografía

O Instituto de Estudos Miñoráns propón para mañá mércores 17 un faladoiro titulado «Falamos de porno?», no que intervirán as autoras do libro «Las trampas de la pornografía. La sexualidad que deseamos», Amada Traba, Priscila Retamozo e Chis Oliveira. Será a partires das 20.00 no local da entidade en Gondomar e presentarán o acto Puri Leal, sexóloga e presidenta da Sociedade Galega de Sexualidade (Sogasex), e Juan Hermida, profesor e director do IEM

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents