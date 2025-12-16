Faladoiro do IEM sobre pornografía

O Instituto de Estudos Miñoráns propón para mañá mércores 17 un faladoiro titulado «Falamos de porno?», no que intervirán as autoras do libro «Las trampas de la pornografía. La sexualidad que deseamos», Amada Traba, Priscila Retamozo e Chis Oliveira. Será a partires das 20.00 no local da entidade en Gondomar e presentarán o acto Puri Leal, sexóloga e presidenta da Sociedade Galega de Sexualidade (Sogasex), e Juan Hermida, profesor e director do IEM