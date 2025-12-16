Los bomberos del Miñor, sin plaza fija tras casi tres décadas de servicio
Un año después de la estabilización de personal de los concellos, la Mancomunidade inicia el proceso en el GES
Arranca la negociación de su segundo convenio colectivo
A poco más de un año de celebrar los treinta de servicio, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Val Miñor sigue integrado por doce bomberos que trabajan todavía sin plaza fija. Así continuarán al menos unos meses más porque el proceso de estabilización de sus puestos de trabajo acaba de desbloquearse un año después de que los ayuntamientos finalizasen el suyo, que convirtió en funcionarios o personal laboral a miles de empleados sin superar una oposición. La Mancomunidade pondrá en marcha el de los efectivos de emergencias después de que la justicia estimase en parte el recurso de uno de ellos para que se tengan en cuenta a la hora de sumar puntos los méritos de los servicios prestados fuera de la comarca.
Así quedó establecido el pasado día 10 en la mesa de negociación que inició también las conversaciones para redactar el segundo convenio colectivo del servicio, explicó el presidente del organismo supramunicipal hasta el próximo día 31, Juan González, alcalde de Nigrán.
Convenio
El primer convenio lo firmaron en 2018, tras la oleada de incendios que causó dos muertes en Chandebrito y arrasó la superficie forestal de esa parroquia de Nigrán y la de Camos, además de las de Vincios en Gondomar y buena parte del monte de Baiona centro. La gravedad de lo ocurrido sensibilizaba a la población y a los gobernantes sobre sus precarias condiciones de trabajo y lograban aumentar sus sueldos de 850 a 1.200 euros.
Aquel documento recogía el compromiso de la entidad comarcal de estabilizar los puestos de trabajo y de aumentar la plantilla en un 50% en sus seis años de vigencia. Nada de eso se ha cumplido aunque ahora arrancan los trámites para que los bomberos gocen de su reivindicada estabilidad laboral. Y hasta que no dispongan todos de su plaza fija no será posible contratar más personal, explica Juan González.
El convenio en vigor, caducado hace año y medio, dispone la incorporación de seis efectivos más para alcanzar una plantilla de 18 personas y garantizar así los turnos de tres, la cantidad mínima necesaria para ofrecer un servicio seguro tanto para la población como para los propios bomberos, según han demandado ellos mismos en reiteradas ocasiones.
Denuncian coacciones y abandono institucional
La CNT representa a cinco de los doce bomberos y denuncia que no se hayan convocado elecciones sindicales pese a que «el mandato de la delegada de personal [de la CIG] caducó hace más de un año» y sigue «negociando sin informar al conjunto de los trabajadores».
Asegura que la mayoría de la plantilla mantiene la categoría de peón a pesar de realizar funciones de conductor de motobomba, «que conllevan mayores riesgos y exigencias técnicas», y que «se ejerce presión sobre ellos para que asuman dichas tareas sin el reconocimiento laboral ni económico correspondiente».
«Como consecuencia de esta situación, existen en la actualidad varios procesos judiciales en curso por presuntas coacciones y amenazas contra trabajadores con categoría de peón que se negaron a asumir funciones que no les corresponden», subraya.
