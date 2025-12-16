Agresión en Baíña tras las elecciones de los comuneros

Una patrulla de la Guardia Civil se personó una vez más este domingo en el centro cultural de Baíña por otro episodio del conflicto de la comunidad de montes. Una abogada que acudía llamada por un grupo de comuneros en desacuerdo con la celebración de las elecciones a junta rectora denunció una agresión por parte de uno de los partidarios de la directiva.

Las votaciones se desarrollaron de 10.00 a 13.00 horas con una única candidatura, la encabezada por el actual presidente, Juan Domínguez, pese a presentarse hasta seis impugnaciones por presuntas irregularidades. Los opositores consideran que antes de convocarlas, la directiva tenía que haber celebrado la última asamblea ordinaria del año para presentar las cuentas y aceptar nuevos comuneros.

Pero la junta rectora no lo creyó necesario y afirma que las elecciones son «perfectamente legais». Participaron 67 comuneros del total de 169 existentes y 63 de ellos votaron a favor de su candidatura única mientras otros cuatro lo hicieron en blanco, según indica el presidente. Tras el recuento, algunos comuneros reclamaron la celebración de la asamblea prevista para proclamar a la junta pero esta lo rechazó «porque non había quórum», explica Domínguez. De ahí que se llamase, para advertir delas consecuencias legales, a la letrada agredida.