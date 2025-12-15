Rescatan en Nigrán a varios gatitos recién nacidos arrojados a un contenedor

La noche de este pasado viernes, un aviso movilizó a los voluntarios y miembros de La Isla de Tali, el refugio multiespecie de A Ramallosa, y agentes de Policía para intentar salvar a varios gatitos recién nacidos que, según el testimonio difundido en redes por quienes participaron en el rescate, habían sido tirados a la basura dentro de una bolsa cerrada. «Alguien tiró gatos recién nacidos a la basura y aquí estamos con la policía un viernes noche intentando rescatarlos», relatan.

El vídeo subraya el impacto del hallazgo y el debate social que abre un episodio así: «¿Qué tipo de educación se está dando cuando se normaliza tirar vidas a un contenedor?». Mientras se trabajaba para estabilizar a las crías y que salieran adelante, aseguran que las autoridades se implicaron de lleno. «Damos gracias a la Policía y a la gestión del ayuntamiento de Nigrán, que trabajaron sin descanso hasta dar con la persona responsable. Hubo consecuencias legales, pero no nos quedamos ahí», añaden.

Buscando a su madre

Quienes atendieron a la camada explican que insistieron para saber el lugar exacto de origen, convencidos de que una madre los estaba buscando. «Sabíamos que esos bebés tenían una madre… para poder recuperar a su madre y que pueda criarlos», apuntan. Poco después, la gata cayó en una jaula-trampa y el reencuentro fue inmediato: «Una madre desesperada, llorando, llamando a sus hijos… La llevamos inmediatamente con los bebés y el reconocimiento fue inmediato».

Hoy, sostienen, la familia está a salvo y reunida. «Nunca más ninguno de ellos volverá a ser tratado como basura», concluye el mensaje, que llama a concienciar contra el abandono y el maltrato.