Tarde familiar de cuentos y solidaridad en Nigrán

El auditorio de Nigrán vivirá hoy una tarde de cuentos en relación a los derechos de los animales y la solidaridad. A las 16.00 la escritora Soledad García presenta «Unha historia diferente do parrulo feo». A las 17.00 se dará a conocer la asociación Aire de Mar, fundada por la gondomareña Conchi Estévez para visitar a los niños con enfermedades oncológicas en los hospitales. A as 18.00 Soledad García mostrará «Undomel, un paseo literario con fotos antiguas premiada con el Exeria 2024.