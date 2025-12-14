Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concerto de Nadal de Abóbriga en Baiona

N.P.

Baiona

A programación municipal Bainadal propón para hoxe música tradicional da man do grupo Abóbriga, que ofrecerá o seu Concerto de Nadal na carpa da Praza do Concello ás sete da tarde. Para o martes, está prevista unha ruta de observación de estrellas en el paseo de Monte Boi a partir de las 19.00.

