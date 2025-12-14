Una cafetería 100% inclusiva funcionará en A Ramallosa

Disfrutar de un buen café o refresco con vistas a A Foz do Miñor y colaborar a la vez con la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual será posible en la cafetería del Centro da Terceira Idade de A Ramallosa, de cuya gestión se encargará el centro especial de empleo del Juan María. El Concello de Nigrán se la ha adjudicado tras un concurso público reservado solo a entidades que trabajan por la inclusión.

La institución nigranesa que ha cumplido cuatro décadas de trayectoria en la atención integral de las personas con diversidad funcional presentó la única oferta a la licitación y trabaja ya en la preparación del local, ubicado en la planta baja del histórico edificio que fue estación del tranvía hasta 1968 y que se rehabilitó en 1995 como espacio de actividad para los mayores del municipio. En los pisos superiores acoge cursos de envejecimiento activo como talleres de gimnasia, de memoria, informática e incluso teatro.

Está previsto que la cafetería reabra sus puertas en primavera con la contratación de entre 6 y 10 personas con discapacidad intelectual como camareras y otras cuatro profesionales de la hostelería como encargadas. Todo un reto para el centro especial de empleo del Juan María, cuyo objetivo es «mejorar las posibilidades de las personas con discapacidad intelectual en un sector en el que hay especial demanda de profesionales y, al mismo tiempo, mostrar a la sociedad sus capacidades». Un proyecto que ilusiona al máximo a la entidad por su potencial, ya que se localiza «en un entorno privilegiado con la máxima visibilidad».

«Estamos moi orgullosos de que esta cafetería propiedade do Concello sexa un exemplo en políticas de inclusión e gustaríanos que máis entidades públicas e privadas tomasen exemplo», señala el alcalde, que ha apostado por contratar personal del Juan María para atender el parking publico gratuito de A Ramallosa, el mantenimento de las zonas verdes de Porto do Molle o la conserjería del CEIP A Cruz de Camos.

Fachada del establecimiento hostelero, en A Ramallosa. / FdV

La explotación incluye una terraza exterior de 300 metros cuadrados y la entidad deberá abonar un canon anual al Concello de 18.000 euros según el contrato, de diez años de duración y con posibilidad de hasta cinco prórrogas de un año cada una. Ahora el centro está inmerso en reparaciones, contacto con proveedores y en preparar la formación que recibirá el personal antes de abrir. Los contratos serán a jornada completa organizados por turnos para dar servicio todos los días de la semana de 8.00 de la mañana hasta la medianoche. «Mínimo estarán por turno tres o cuatro camareros y un encargado, iremos viendo», señalan desde el Juan María.

Muy cerca, en la alameda de San Campio, funciona desde abril un quiosco también gestionado por trabajadores del centro especial de empleo del Juan María que ahora suma la hostelería a las especialidades de jardinería, limpieza, manipulados para fábricas, gestión de parkings o conserjería. «Sempre que hai oportunidades de emprego para persoas con discapacidade non o dubidamos. Este é o Nigrán amigable que queremos xerar», agrega González.