Baiona impulsa el ejercicio físico entre los mayores

N.P.

Baiona

El Concello de Baiona se ha adherido al programa «Entrena tu salud», una iniciativa pionera de la Consellería de Sanidade y la Fundación Deporte Galego que permitirá que las personas mayores de 60 años puedan recibir prescripción profesional de ejercicio físico directamente desde el sistema sanitario y dispongan de una plataforma para realizar un seguimiento personalizado de cada participante.

