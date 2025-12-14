Baiona impulsa el ejercicio físico entre los mayores
N.P.
Baiona
El Concello de Baiona se ha adherido al programa «Entrena tu salud», una iniciativa pionera de la Consellería de Sanidade y la Fundación Deporte Galego que permitirá que las personas mayores de 60 años puedan recibir prescripción profesional de ejercicio físico directamente desde el sistema sanitario y dispongan de una plataforma para realizar un seguimiento personalizado de cada participante.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo