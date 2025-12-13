A Texosa, donde crece la Navidad

Se ha dejado el trineo y los renos en su garaje finlandés y este año Papá Noel trae sus regalos a A Texosa en un flamante deportivo rojo descapotable. Se para en un bosque de luces cargado de bastones de caramelo y se asombra con dos enormes árboles de Navidad de «uns vinte metros de alto», según los cálculos de sus autores.

Son algunas de las novedades del alumbrado navideño de este barrio de la parroquia gondomareña de Mañufe que nada tiene que envidiar al archiconocido de la ciudad de Vigo. No es tan extenso, pero va en aumento. Esta vez han colgado «máis de 50.000 leds». «Cada ano poñemos máis e temos árbores máis grandes», presume Ángela Vilar, una de las vecinas de esta comunidad en la que de verdad se vive el espíritu navideño.

Porque la decoración vecinal de este rincón de Gondomar tiene algo que ninguna empresa de iluminación puede instalar: el cariño con que los protagonistas de esta historia elaboran cada adorno para disfrutarlo y compartirlo con todo aquel que quiera verlo.

Y no son pocos los llegados del mismo municipio o de los alrededores los que se desplazan hasta este núcleo de una decena de casas en las que viven una treintena de personas para contemplar su ya conocida cabina telefónica y su tren de Santa Claus, sus arcos, sus norias, sus lazos de luz... «Cada vez vén máis xente e nós encantados», afirman.

El tren de Papá Noel sobre un muro. / Pablo Hernández Gamarra

Ellos disfrutaron a tope de la inauguración durante el puente con una merienda comunitaria que ya es costumbre en este grupo de vecinos que comparte actividades todo el año, como la confección de las alfombras florales de Corpus.

Antes de brindar trabajan juntos y esta vez se han empleado a fondo con las novedades navideñas. «Fixemos un buzón de Papá Noel con bombonas de butano, adornamos unha bicicleta antiga que veu de Suíza para que Papá Noel reparta polas casas...», relatan. Vale la pena el esfuerzo «porque os rapaces e a xente maior desfruta moito de todo isto», señala Ángela.

Fue para divertir a los más pequeños por lo que empezaron hace tres décadas con esta tradición que se adelantó bastante al furor de Vigo y su alcalde. Pero le perdonan a Caballero que «copiase a A Texosa», bromean, y ya piensan en las ampliaciones del año que viene.

Aquí el mérito no solo está en la laboriosidad y la estética del montaje sino en las fórmulas que discurren sus autores para minimizar los gastos que reparten entre todos. Compran las luces a escote y se turnan para suministrarles corriente desde distintas viviendas.