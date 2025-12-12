Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoCelta-BoloniaHomenaje ciclista RamosPreestreno RondallasCrisis Cardama-UruguayPueblo en venta OurensePalomas mensajeras
instagramlinkedin

A rondalla de Chaín volve ao Cunqueiro

Como cada Nadal por octavo ano consecutivo, a rondalla do Centro Cultural A Merced de Chaín visita mañá sábado o hospital Álvaro Cunqueiro a partires das 10.30 horas. A agrupación trata de levar un pouco de música e diversión a pacientes, familiares e traballadores para romper a rutina dentro do centro hospitalario.

TEMAS

Tracking Pixel Contents