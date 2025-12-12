Monólogo de Avelino González en Nigrán
«Contos de contrabando» se titula el espectáculo solidario que ofrece hoy a las 20.30 horas en el auditorio municipal de Nigrán el cómico vigués Avelino González. Un acto benéfico en favor de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Raras (Alcer), que organiza la cita en colaboración con el Concello.
