Indemnizan a los absueltos del caso del contrato de la basura de Nigrán

La Audiencia Nacional ha otorgado ya indemnizaciones por dilaciones indebidas a tres de los absueltos por el caso del supuesto amaño del contrato de la basura de Nigrán que sentó en el banquillo a dos exalcaldes del PP, Alfredo Rodríguez y Avelino Fernández, al exconcejal Antonio Fernández Comesaña, y a tres funcionarios municipales implicados en el proceso de contratación.

Las sentencias reconocen un «anormal funcionamiento» de la justicia que los mantuvo envueltos en una causa abierta durante 9 años, desde que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo abrió diligencias en abril de 2014 hasta la publicación de la sentencia absolutoria en junio de 2024.

Fernández Comesaña percibirá 15.750 euros frente a los 94.600 que reclamaba (26.400 por las dilaciones indebidas y 70.000 por daos morales en el honor). La sentencia le reconoce la «pena de banquillo, generada por la duración excesiva e injustificada», que «provoca un daño que no precisa prueba». El exedil resultó absuelto de un procedimiento en el que la Fiscalía le imputaba delitos de prevaricación y cohecho por los que solicitaba una condena de un año de prisión y una multa.

La misma cantidad percibirá uno de los funcionarios que resultaron imputados en aquel proceso, Álvaro Fernández, ya jubilado en el momento que se instruyó la causa por un presunto amaño de la adjudicación del contrato del servicio de recogida de basura que habría tenido lugar una década antes, en 2004. La Audiencia Nacional le reconoce el mismo perjuicio que a Comesaña, mientras que a otro técnico municipal, Eloy Rodríguez, también retirado cuando permaneció abierta la causa, le otorga 20.700 euros (14.700 por dilaciones y 6.000 por el daño moral).

Los exalcaldes Alfredo Rodríguez y Avelino Fernández esperan también sentencia favorable al respecto tras haber interpuesto las mismas demandas.

Comesaña, dos veces imputado y exculpado: «El daño moral y profesional es irreparable»

Para el que fue concejal del PINN en el gobierno y líder de Unión Centrista de Nigrán en la oposición, Antonio Fernández Comesaña, es la segunda vez que la justicia lo absuelve de prevaricación y que lo indemnizan por ello.

En 2019, la Audiencia Nacional también le otorgaba 6.300 euros por daños morales por la causa abierta contra él por unas supuestas facturas falsas en una obra. Se toma los 15.750 de ahora como un «premio de consolación que no compensa ni los gastos jurídicos ni los daños morales».

«El daño moral, político y profesional es irreparable», subraya, además de lamentar que el Concello de Nigrán no haya asumido los gastos jurídicos del proceso.