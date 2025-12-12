Concierto navideño del Cova Terreña en la excolegiata de Baiona

Los coros del CPI Cova Terreña, el Xuvenil y el Covacanta, ofrecen hoy a las 18.45 su Concerto de Nadal en la excolegiata de Baiona. El Coro Xuvenil ofrecerá un repertorio de clásicos navideños y el Covacanta dos piezas más modernas. Juntos cantarán «Un año más» de Mecano y «Hazme un muñeco de nieve» de la banda sonora de «Frozen».