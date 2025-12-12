Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concerto polo quinto aniversario de Lucenza

A asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán celebra hoxe ás 19.00 no Muíño de Porto do Molle o quinto aniversario da súa creación. Os asistentes desfrutarán dun concerto do grupo Acordeireta e da proxección dun audiovisual das actividades desenvolvidas ao longo deste lustro. O acto conta co apoio do programa Culturea da Deputación.

