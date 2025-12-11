El vertido de gasolina del puerto deportivo de Baiona afectó al rendimiento de la depuradora de Silleiro

El funcionamiento de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de cabo Silleiro se vio afectado por el vertido de gasolina detectado en la red de alcantarillado de Baiona el 21 de noviembre que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil atribuye al puerto deportivo.

Técnicos de Gestagua, la concesionaria del servicio municipal de saneamiento y suministro de agua, trasladaron al gobierno municipal incidencias en el sistema de tratamiento biológico de las fecales.

Así lo confirmó ayer el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, quien asegura que el gobierno municipal ya ha solicitado un informe detallado a Gestagua sobre los costes de los efectos del derramamiento de combustible para cargárselos a sus responsables. El Concello no ha abierto todavía el expediente sancionador contra el náutico a la espera de recibir la denuncia oficial del Seprona, pero «estamos trabajando en la documentación e investigación para agilizar los trámites».

Según los datos técnicos comunicados por la adjudicataria del servicio, el vertido hizo mella en el ciclo biológico de tratamiento de las aguas fecales que se realiza mediante bacterias y protozoos, concretamente «el sistema segundo», explica Almuiña, durante «un corto periodo de tiempo». Un contratiempo que obliga a reiniciar el proceso de depuración y genera gastos extra que el regidor considera que deberá asumir el autor del vertido, además de la sanción económica que se le imponga por la infracción que se determine.

Debate plenario tenso

El asunto del vertido generó un tenso debate en el pleno ordinario que se celebró ayer en el Ayuntamiento convocado para aprobar inicialmente su Plan de Actuación Municipal frente ao Risco de Inundacións (Pamri), un documento que entra en fase de exposición pública y alegaciones y que ha de validar la Xunta para su entrada en vigor.

El portavoz socialista, Carlos Gómez, aprovechó para pedir explicaciones a Almuiña sobre la gestión en torno al vertido y le exigió la dimisión por considerarla «nefasta». Su portavoz, Carlos Gómez, reprochó al regidor que «incumpriu os estándares mínimos de transparencia, rigor e responsabilidade institucional» y lo acusó de «non ofrecer información completa nin clarificadora», además de apuntar a que el bando publicado «minimizou a gravidade do suceso e xerou máis incerteza que tranquilidade».

Gómez afeó al gobierno municipal que no impulsase una investigación desde el propio Concello «nin activase os procedementos administrativos necesarios para esclarecer o acontecido e depurar responsabilidades».

El alcalde rechazó las acusaciones y explicó que sí se abrió una investigación «con Policía Local, Gestagua y técnicos municipales» y que se publicó el bando municipal para «avisar a la población de las posibles consecuencias» y para solicitar colaboración ciudadana en busca del foco del vertido. «No vamos a dimitir porque alguien fuera del Concello hizo algo mal», recalcó.

El PSOE propuso la elaboración de un plan de emergencias municipal que establezca un protocolo de actuación para casos como el del vertido. El alcalde manifestó que no es necesario en municipios de menos de 20.000 habitantes pero que el equipo de gobierno prevé realizar uno.