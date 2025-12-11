La oposición de Nigrán advierte de una futura subida del recibo de la basura

Ni al PP ni al BNG convencieron ayer las explicaciones del alcalde, Juan González, sobre el papel en la licitación del servicio de recogida de residuos del concejal de Vías e Obras, Servizos Urbanos, Seguridade e Contratación, Rubén Rial, al que acusan de intentar favorecer a una de las aspirantes al contrato, la misma a la que la consultora externa que elaboró el pliego otorgaba la máxima puntuación pese a incumplir las exigencias de frecuencia de recogida de las bases. En el pleno forzado por los populares para exigir la dimisión del edil, los nacionalistas se sumaron a la moción de los conservadores y le añadieron que el regidor lo cesara o asumiese personalmente la responsabilidad máxima de toda la tramitación. Pero la mayoría del gobierno socialista impidió que saliera adelante. No obstante, ambos partidos de la oposición coinciden en que el coste del futuro contrato es «inasumible», según el PP, y está «inflado, a juicio el BNG, por lo que se verá reflejado en una importante subida del recibo que la portavoz popular, María José Pino, calculó en más del 100%, «superando ampliamente los 200 euros anuales frente a los 78 actuales», dijo.

El regidor subrayó que «non existe polémica porque a mesa de contratación non a forman políticos e é quen decide». Recordó que la citada mesa técnica resolvió en septiembre rechazar la evaluación de las ofertas de la consultora externa y que excluyó la oferta de la polémica el 4 de diciembre. «Isto é o que sucedeu, pero cando non hai proxecto político o que toca por parte da oposición é construír un escándalo onde non o hai», dijo.

El portavoz del Bloque, Xavier Rodríguez, hizo hincapié en que «a exclusión da oferta que incumpre o prego non borra o intento de favorecela e, sobre todo, non soluciona o problema do custe do novo contrato» y lamentó que ni se valorase la posibilidad de remunicipalizar el servicio.

Por su parte, María José Pino reclamó un reinició del procedimiento de licitación «ante la insostenible situación del nuevo contrato, sobre el que pesan evidentes indicios de irregularidades».