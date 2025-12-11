Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Esperanza», arte a partir de residuos marinos en Baiona

El hotel Faro Silleiro acoge la exposición de la artista menorquina Àngels Verdaguer Martí

La artista, en el hotel, con una de las obras que expone.

REDACCIÓN

Baiona

El Hotel Boutique Faro Silleiro se estrena como sala de exposiciones con «Esperanza», una selección de 13 piezas escultóricas de la artista menorquina Àngels Verdaguer Martí, realizadas con hierro recuperado, aros de barrica de vino, piezas de vía férrea y microplásticos recogidos en el Mediterráneo. Una propuesta que inaugura el programa de actividades culturales del establecimiento vinculadas a su razón de ser, el mar, y a la concienciación sobre la contaminación marina.

La obra de Àngels Verdaguer es un guiño de compromiso con la protección y cuidado del planeta. Desde su universo marino y submarino, convierte los residuos que se depositan en el mar, en belleza, en esculturas multiformes que inspiran e invitan a la reflexión. Las piezas pueden contemplarse en distintos espacios del establecimiento.

