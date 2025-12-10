Nigrán excluye del concurso de la basura la oferta de la polémica

El alcalde de Nigrán, Juan González, decretó ayer la exclusión de la oferta alrededor de la que se desató la polémica del concurso público para adjudicar el contrato millonario del servicio de recogida de basura.

Lo hizo a instancias de la mesa de contratación, que considera que la propuesta de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Geseco, Copasa y Oresa no se ajusta a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. Y lo hizo a solo 24 horas del pleno extraordinario que forzó el grupo municipal del PP para exigir la dimisión del concejal de Vías e Obras, Servizos Urbanos, Seguridade e Contratación, Rubén Rial, al considerar que trató de favorecer esa oferta.

La sesión tendrá lugar hoy mismo a las 11.00 horas y los populares la solicitaron para exigir tanto la renuncia del citado edil «por injerencia en la autonomía técnica de la mesa», como explicaciones al alcalde. Las sospechas de la oposición surgieron tras un informe de la mencionada mesa de contratación que apuntaba a la existencia de dos criterios en el procedimiento: «el sostenido por la mesa de contratación y el mantenido por la asesoría externa, con el respaldo del concejal competente».

El gobierno municipal había encargado a la misma consultora que elaboró las bases del concurso público un informe de evaluación de las cuatro ofertas presentadas, que otorgaba la máxima puntuación a la que ayer mismo descartó el alcalde. Los técnicos que integran el tribunal que ha de elegir la futura adjudicataria del servicio consideraron desde el principio que esa propuesta no cumplía con las frecuencias establecidas en las bases respecto a la frecuencia de recogida.

El pliego exige seis días a la semana en temporada baja y 7 en temporada alta, mientras que la UTE ahora apartada del proceso planteaba «un sistema de rutas alternas que, si bien es eficiente en su concepción, da como resultado que, en la práctica, cada contenedor sea vaciado únicamente 3 o 4 veces por semana», según el informe de la mesa de contratación. Rial respaldaba la postura de la asesoría, tal y como explicó a este diario, porque esta oferta planteaba más medios técnicos y de personal que otras que prometían una mayor frecuencia y porque su deber, recalcó, es «velar pola calidade do servizo».

En cualquier caso, tanto el edil como el alcalde manifestaron que el criterio válido «será sempre o da mesa de contratación». Para zanjar la polémica, se rechazó el informe de la consultora y la mesa de contratación elaboró uno nuevo publicado ayer mismo en la plataforma de contratación de la web municipal, en el que se sustenta la resolución en la que el regidor excluye a Geseco-Copasa-Oresa. Ahora se disputan el contrato, que se licita con un precio de salida de 31,6 millones,tres ofertas: otra UTE formada por Acciona e Ingeser, la actual concesionaria (Prezero), y FCC.