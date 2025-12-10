Música de corales y rondalla en Gondomar

La programación cultural navideña del Concello de Gondomar incluye pasacalles de la rondalla de Chaín este sábado a las 13.00 por la parroquia de Peitieiros, el domingo a la misma hora por el centro urbano y el 3 de enero por Morgadáns a las 16.00. Este domingo, día 14, el auditorio Lois Tobío acoge un festival navideño con las corales San Vicente de Mañufe, Santa Eulalia de Donas y la de la Agrupación Musical de Vincios a las 19.00.