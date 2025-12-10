Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festival solidario de villancicos en Baiona

Las corales San Lorenzo de Belesar, A Cela de Baredo y Baiona A Real ofrecerán este viernes, día 12 de diciembre, el tradicional Festival de Panxoliñas Benéfico en la Praza do Concello a partir de las 19.00. Los asistentes deberán aportar un kilo de productos no perecederos a modo de entrada. La comida recaudada se entregará a la ONG Ayuda al Mundo Necesitado, que lleva 32 años suministrando alimentos y ropa a personas sin recursos.

