Excursión al Nadal de Allariz para nigraneses

El Concello de Nigrán organiza este domingo, día 14, una excursión a Allariz con parada en el Mercado de Nadal de Ourense. El precio es de 7,26 euros por persona e incluye autobús y guía. Se ofrece la posibilidad de degustar un cocido por 24 euros más. La inscripción puede realizarse mañana jueves 11 de 9.00 a 13.00 en la Oficina de Atención Cidadá, en las dependencias municipales.