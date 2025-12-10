Excursión al Nadal de Allariz para nigraneses
El Concello de Nigrán organiza este domingo, día 14, una excursión a Allariz con parada en el Mercado de Nadal de Ourense. El precio es de 7,26 euros por persona e incluye autobús y guía. Se ofrece la posibilidad de degustar un cocido por 24 euros más. La inscripción puede realizarse mañana jueves 11 de 9.00 a 13.00 en la Oficina de Atención Cidadá, en las dependencias municipales.
