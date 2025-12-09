54 ideas para diseñar el área deportiva de Porto do Molle

El jurado del concurso de ideas convocado para diseñar la futura área deportiva inclusiva de Porto do Molle tendrá que revisar un total de 54 propuestas de estudios de arquitectos. El Concello de Nigrán y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) organizaron el certamen para materializar el proyecto que integrará en las inacabadas pistas de tenis y atletismo un espacio deportivo cubierto, cerrado o no, a modo de pabellón.

Será una pista resguardada de la lluvia, con o sin paredes alrededor, para practicar deportes federados como fútbol sala, balonmano o baloncesto. La infraestructura ha de contar con gradas con capacidad para un mínimo de 250 personas, vestuarios y un aparcamiento. Para la inversión necesaria, que se estima millonaria, el Ayuntamiento reserva los 4,5 millones que el Consorcio de la Zona Franca de Vigo tuvo que abonarle por sentencia judicial por el aprovechamiento urbanístico del parque empresarial.

«A participación foi altísima, con propostas chegadas de toda España, o que reflexa o interese por levar adiante este proxecto e, de seguro, unha gran variedade de enfoques, polo que a elección vai ser complicada», valora o alcalde, Juan González, que busca para este lugar un diseño emblemático e innovador, por eso apostó por esta fórmula del concurso anónimo.

Solo 5 de los 54 planteamientos serán finalistas y sus autores serán invitados a participar en una segunda fase para desarrollarla ya como anteproyecto de lo que será el área deportiva de Nigrán. Entre los cinco seleccionados se elegirá al ganador, que será el adjudicatario de un contrato de servicios de redacción del proyecto y de la dirección de obra por importe de 206.264,31 euros. Además, el primer clasificado se llevará 12.100 euros de premio, mientras que el segundo obtendrá 7.500 euros y el tercero, 5.000. Las bases prevén también dos accésits de 2.500 euros cada uno.

El jurado estará compuesto por arquitectos del COAG que han participado y han sido galardonados en diversas convocatorias de concursos similares y son elegidos por la entidad profesional por turno en función de su especialidad.

«Este novo espazo deportivo inclusivo porálle fin ás carencias de instalacións tanto para os diferentes clubs locais como para o IES Val Miñor, cuxa infraestrutura resulta totalmente insuficiente para as súas necesidades», valora González.

El regidor señala en este sentido el paralelismo de la adquisición por parte del Concello de los cines del centro comercial de A Ramallosa o la construcción de la nueva biblioteca municipal. «O municipio ten medrado exponencialmente e as infraestruturas deben ir acordes a este crecemento, por iso agora traballamos neste novo obxectivo para que o pavillón de Panxón non sexa a única opción deportiva pública», finaliza.