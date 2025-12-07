Indignación en Baiona por el vertido de gasolina del puerto deportivo

La denuncia del Seprona contra el puerto deportivo de Baiona por el presunto vertido de gasolina a la red de saneamiento hace dos semanas desataba ayer malestar y preocupación en la villa real. El Concello abrirá un expediente por lo ocurrido y el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, anunciaba «sanciones contundentes» . La plataforma Salvemos Santa Marta, la entidad que lucha contra el relleno para ampliar la marina seca, no descarta convocar una nueva protesta de repulsa por lo ocurrido ni tampoco iniciar nuevas acciones judiciales. El líder de la oposición, el portavoz del PSOE, Carlos Gómez, exige responsabilidades al gobierno municipal y a Portos de Galicia. La dirección de las instalaciones náuticas prefirió guardar silencio ayer al respecto.

La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra informaba por la mañana de la denuncia presentada por parte del Seprona ante el Concello de Baiona, Portos de Galicia y la Consellería de Medio Ambiente tras dos inspecciones al recinto. Las alertas vecinales por fuertes olores a combustible en varios puntos del centro urbano llevaban al alcalde a publicar un bando el 21 de noviembre, viernes. El lunes siguiente, día 24, la plataforma y el PSOE interponían una denuncia en el cuartel y agentes del Seprona y del Puesto Principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán visitaban aquella misma jornada el puerto deportivo. Inicialmente apuntaron «como posible causa del vertido los trabajos de limpieza interior y recuperación de un yate hundido en fechas pasadas que estaba siendo reparado». Pero después de una segunda inspección el miércoles 26 concluyeron que el tanque de gasolina de las instalaciones había sufrido días antes «filtraciones por causas desconocidas de agua salada, mezclándose con el carburante existente. Ante estos hechos personal del puerto con ayuda de manguera proceden al vaciado de la mezcla existente en el interior del depósito a una fosa de decantación que posteriormente se comunica con el saneamiento municipal de la localidad».

El alcalde no tenía constancia oficial de la denuncia ayer, pero esperaba «que entre por registro el martes» para «iniciar el expediente correspondiente». El procedimiento aplicará la normativa vigente sobre vertidos de este tipo y a la espera de determinar qué sanciones puede imponer el Concello a la gestora del puerto deportivo, Almuiña avanzaba que serán «contundentes» porque se trata de «hechos muy graves que afectan a la salud pública».

«Non nos sorprende»

La condena por parte de la plataforma Salvemos Santa Marta no se hizo esperar tras conocer la noticia. Su presidente, Rafael Lores, tachaba los hechos relatados por la Guardia Civil de «gravísimos» y mostraba sus sospechas de que «non foi un accidente, senón algo premeditado». «Non nos sorprende nada disto porque, como dixemos desde o principio, o porto deportivo traballa con absoluto desprezo ao medio ambiente e coa permisividade das administracións local, a autonómica e a estatal». Destacaba que la denuncia del Seprona «demostra que os responsables do porto deportivo mentiron ao dicir que tiñan os tanques baleiros» y exigía a las autoridades que expliquen «canto combustible se verteu e como vai afectar a saúde pública e os recursos pesqueiros e marisqueiros».

La plataforma, recalcó Lores, estudia convocar una nueva protesta de repulsa por estos hechos y no descarta tampoco «novas medidas xudiciais», además de advertir de que «seguiremos pendetes de calquera movemento para denunciar calquera anomalía».

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Carlos Gómez, criticaba la gestión del alcalde sobre los vertidos y lo acusaba de «mentireiro». «A única investigación que se abriu foi porque o PSOE presentou unha denuncia ante a Garda Civil», dijo, además de acusar a Almuiña de «irresponsabilidade». «Queda claro que non lle importa o patrimonio ambiental nin os recursos naturais e económicos que temos como é o percebe, do que viven cen familias en Baiona».

El socialista anunciaba ayer que exigirá responsabilidades al regidor en el pleno de este miércoles y a Portos de Galicia, mientras la Fiscalía sigue sin pronunciarse sobre su denuncia sobre el relleno. Propondrá para su aprobación un plan de emergencia que «garanta unha prevención e un protocolo de actuación ante situacións coma este vertido».