Visitas guiadas por Baiona este puente

El Concello de Baiona ofrece visitas guiadas este puente. Por el casco histórico serán hoy, mañana y el lunes a las 10.30 y por el paseo de Monte Boi hoy y mañana a las 12.30. El lunes a las 11.30 habrá una infantil. Inscripciones en oficinadeturismo@baiona.gal.