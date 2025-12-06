El Seprona acusa al puerto deportivo de Baiona del vertido de gasolina al saneamiento

El vertido de gasolina que hace dos semanas ponía en alerta a Baiona al detectarse fuertes olores en varios puntos de la red de saneamiento venía del puerto deportivo. Así lo concluye el Seprona tras dos inspecciones realizadas a las instalaciones náuticas. Según un comunicado de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza han presentado ya la correspondiente denuncia ante el Concello, Portos de Galicia y Consellería de Medio Ambiente.

Fueron agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán los que alertaron al equipo del Seprona de Vigo el pasado día 24 de noviembre, lunes, del fuerte olor a hidrocarburo en el alcantarillado público tras el bando municipal que el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, hizo público el viernes anterior, el día 21, que advertía de vertidos de combustible en varios puntos de la red de saneamiento municipal y riesgos para la salud pública por inhalación de gases peligrosos e inflamables.

Ese mismo día, tanto Rafael Lores, presidente de la plataforma Salvemos Santa Marta, entidad que lucha contra el relleno que servirá para ampliar el puerto deportivo al considerarlo un atentado ambiental, como como el portavoz municipal del PSOE y exalcalde, Carlos Gómez, presentaron sendas denuncias en el cuartel local ante la alarma desatada en la villa durante el fin de semana anterior por el derramamiento de combustible a la red de saneamiento y los insistentes rumores sobre su posible procedencia de las instalaciones náuticas.

Dos inspecciones

Los efectivos del servicio especializado del instituto armado se trasladaron a la localidad y visitaron el puerto deportivo acompañados del director, "ubicándose en un primer momento como posible causa del vertido de hidrocarburo, los trabajos de limpieza interior y recuperación de un yate hundido en fechas pasadas que estaba siendo reparado".

Pero la hipótesis inicial cambió tras una nueva inspección el miércoles 26 de noviembre, tras la que los agentes llegaron a la conclusión de que "en días pasados el depósito de almacenamiento de gasolina, sito en el interior de las instalaciones del citado puerto, sufrió filtraciones por causas desconocidas de agua salada, mezclándose con el carburante existente. Ante estos hechos personal del puerto con ayuda de manguera proceden al vaciado de la mezcla existente en el interior del depósito a una fosa de decantación que posteriormente se comunica con el saneamiento municipal de la localidad".