Ya es Navidad en Nigrán

Tras la tradicional cuenta atrás y después de ofrecer un desternillante espectáculo para niños y mayores en el auditorio, el clown local Peter Punk se encargó del encendido del alumbrado navideño de Nigrán con ayuda de trabajadores del centro Juan María Empleo. Entre todos pulsaron el botón ante decenas de valientes que desafiaron a la lluvia para no perderse el acto y disfrutar de la chocolatada que ofreció el Concello. Un fotomatón gratuito y la música a cargo del DJ Chimo Cabreira amenizaron la fiesta. La decoración con leds ha costado 80.465, según el gobierno municipal, que destaca su extensión a todas las parroquias.