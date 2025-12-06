¿Qué es para ti A Doca?

Si hay un lugar que forma parte de la historia personal de cada habitante de Baiona es A Doca. Todos y todas han pasado tiempo en algún momento de su vida, o lo pasarán, en el espigón que es refugio por partida doble. Hace de la bahía un lugar más seguro para el sector pesquero y también acoge con los brazos abiertos a todo aquel que acude en su busca para divertirse, ejercitarse, reflexionar o encontrar paz.

Por eso el mural artístico que la decorará gracias a un convenio de colaboración firmado por el Concello, Portos de Galicia y el Banco Sabadell recogerá todo eso, además de la esencia marinera de la localidad. Se desconoce qué artista que le dará forma, un secreto que el gobierno municipal prefiere guardar por el momento. Sea quien sea tendrá que incorporar el sentir de la localidad hacia ese espacio tan emblemático. Para sintetizárselo se ha puesto en marcha un proceso participativo en el que colectivos y particulares ofrecen su visión.

De recoger el enfoque de baioneses y baionesas de todas las edades, profesiones y sensibilidades se encarga la cooperativa de gestión cultural ZEMOS98. La mediadora cultural Natalia Balseiro y el arquitecto urbanista Iago Carro llevan a cabo una investigación alrededor de A Doca que culminará con el informe que se entregará a la autora del mural.

Él bucea en archivos y hemerotecas para conocer el origen y el proceso de construcción y evolución del malecón desde el punto de vista físico, dado que no hay datos al respecto. Y ella se ocupa de la parte social. Ha iniciado ya un calendario de encuentros con entidades y vecinos en los que participan concejales, el parón mayor y el biólogo de la Cofradía de Pescadores A Anunciada, representantes del Monte Real Club de Yates, de la Asociación Náutica Bahía de Baiona, de la Asociación de Amas de Casa, de Viudas, de los centros educativos del municipio, de las ANPA, las directoras de la Casa da Navegación y la Biblioteca y Archivo Municipal y el cronista oficial.

Balseiro ha entrevistado asimismo a pescadores y personas que pasean o hacen actividades allí de forma espontánea y ha charlado con baioneses vinculados al mar.

«Simbolicamente é un lugar moi relevante tanto para a xente maior xa xubilada como para os mozos, adultos que na súa mocidade ían alí, familias... Todo o mundo ten recordos moi relevantes, forma parte da construcción dos veciños e veciñas», explica tras conocer los testimonios de representantes de cada sector poblacional.

Unos van a pescar, otros a pasear, otros a tomar el sol, a bañarse, a pintar grafitis, hacer botellón o pasar el rato con amigos, pero prácticamente todos tienen alguna experiencia allí. «É importante que todos se sintan identificados de forma transxeracional», indica Balseiro.

Lo que pretenden los promotores de la obra de arte es que toda Baiona se reconozca en el trabajo, «que a entendan como súa». Para que la cuiden y perdure en el tiempo. La artista aportará su estilo propio pero gracias al estudio previo «poderá facer algo que conectará coa xente», agrega la mediadora cultural.

El trabajo de campo no acaba con las entrevistas. Tras las vacaciones de Navidad se extenderá a la comunidad educativa. «Queremos facer unha actividade coas escolas para que o alumnado poda traballar tamén coas familias. Será un fanzine para levar para a casa e facer actividades cos pais ou cos avós», adelanta. El informe final será entregado a la autora en primavera con la previsión de que pinte la obra en verano.