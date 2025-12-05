Mejoras en la base del GES Val Miñor

La Mancomunidade do Val Miñor ha reparado las humedades y goteras que los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Val Miñor soportaban desde hace años en la base de la Rúa Paradellas,en Nigrán.

Los trabajos, presupuestados en 6.000 euros, han consistido en el saneamiento y emplastecido de los techos de escayola de las zonas afectadas por las filtraciones de agua —zona de acceso a la cocina, baño y dormitorio— y el pintado.

La presidencia del organismo comarcal corresponde este año al Concello de Nigrán, que consideró «prioritaria esta actuación», explica el alcalde y presidente, Juan González, que defiende que el siguiente paso debe ser la reparación de la terraza, donde está instalado el gimnasio, con las máquinas oxidadas por la lluvia.