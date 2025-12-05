Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dulces de Navidad en Chandebrito

La Asociación Chandebrito 1807 prepara un taller de dulces artesanos de Navidad el día 22 de diciembre de 16.30 a 20.00 en la antigua escuela infantil de la parroquia. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo chandebrito1807@gmail.com hasta el día 19.

