Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine y concierto coral, mañana en Nigrán

Tras el encendido de hoy, el programa navideño del Concello de Nigrán propone para mañana sábado la proyección de «Pesadilla antes de Navidad» a las 18.00 en el cine municipal de A Ramallosa y un concierto de las corales Novos Aires, Ecos do Castelo y Chandebrito a las 19.00 en el auditorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents