Campus multideporte navideño en Gondomar
El Concello de Gondomar ofertará un campus multideporte solidario del 22 al 24 de diciembre en el pabellón municipal Bernabé Costas Miranda, donde los participantes podrán disfrutar de tres jornadas de diversión y solidaridad. Está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y se impartirá en horario de 10.00 a 14.00 horas. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 18 en el polideportivo de 18.00 a 21.00. Los participantes deberán aportar dos productos navideños que se entregarán al banco de alimentos local.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
